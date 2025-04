Nuova viabilità per Focene | restyling e messa in sicurezza del Lungomare Gioacchino Rossini

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 aprile 2025 – Interventi diinper migliorare la. E’ stato deciso con una delibera di giunta comunale, che riguarda in particolare ile l’are antistante il “Lido del Carabiniere”, che saranno interessati anche da un’operazione di manutenzione straordinaria. L’area in questione è caratterizzata da terreno sconnesso e sabbioso. L’intervento, approvato con una delibera di giunta, intende garantire maggioree funzionalità alla zona. I lavori inizieranno il 2 maggio e la conclusione è prevista per il 28 ottobre 2025,Spianamento e pavimentazioneL’opera ha, appunto, la finalità migliorare ladellalocale nel tratto dinord e precisamente nel tratto compreso tra Via degli Atolli e Via Luigi Cherubini .