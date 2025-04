Nuova Florida auto finisce nella cunetta | la trappola della complanare colpisce ancora

Leggi su Ilfaroonline.it

Ardea – Un altro incidente, l’ennesimo, si è verificato lungo lache costeggia via Pratica di Mare, all’altezza del semaforo che segna l’iniziopista ciclabile. Una Ford familiare, intorno alle ore 19, è uscita fuori strada finendosottostante. Alla guida una giovane donna, rimasta fortunatamente illesa, ma visibilmente scossa per quanto accaduto.Secondo quanto ricostruito, la conducente si stava immettendo dallasulla strada provinciale, ignarapericolosissimache da anni rappresenta una veraper glimobilisti. A causascarsa visibilità e dell’assenza di segnalazioni adeguate, l’è finita dentro come già successo più volte in passato.Tempestivo l’intervento dei carabinieritenenza locale, che con professionalità hanno aiutato la donna a uscire dall’e hanno messo in sicurezza l’area, bloccando temporaneamente il traffico.