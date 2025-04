.com - Novità Instagram: vietate le dirette agli under 16 senza consenso dei genitori

per gli16 su. Meta annuncia un nuovo pacchetto di restrizioni per tutelare i teenager su: a partire da oggi, gli utenti sotto i 16 anni non potranno più avviarel’autorizzazione dei. Una misura che si estende anche a Facebook e Messenger, nel quadro del piano globale per aumentare la sicurezza online dei più giovani.Indiceper gli16Leprincipali:Protezione e privacy: la risposta di Meta alle preoccupazioni deiper gli16: Un’iniziativa globaleper gli16La decisione di Meta che vieta le16 sunon è isolata. Fa parte di una strategia più ampia per rendere l’esperienza online più sicura per gli adolescenti, limitando le interazioni a rischio e l’esposizione a contenuti inappropriati.