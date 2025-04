Novara-Conegliano stasera in tv A1 volley femminile 2025 | orario gara-4 programma streaming

Novara-Conegliano, gara-4 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. La corazzata veneta conduce la serie al meglio delle cinque partite (2-1) ed è dunque a un solo successo dalla qualificazione all'atto conclusivo da disputare contro Milano. Le Campionesse d'Italia proveranno a imporsi in trasferta per chiudere i conti e proseguire nella difesa del tricolore, mentre le piemontesi sognano il grande colpaccio tra le mura amiche.LA DIRETTA LIVE DI Novara-Conegliano DI volley femminile DALLE 20.30Una decina di giorni fa le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono riuscite a interrompere l'imbattibilità delle Pantere dopo cinquanta vittorie consecutive, firmando un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, e proveranno a ripetersi in questa occasione in modo da trascinare il confronto alla bella di spareggio.

