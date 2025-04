Nordio | In Ddl nuovo reato di agropirateria per difesa prodotti italiani

Nordio nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri. Si tratta di nuove misure per contrastare le frodi nel settore agroalimentare: commercio di alimenti con segni mendaci, frode alimentare e il reato di “agropirateria”. Nordio ha inoltre sottolineato l'estensione della possibilità di ricorrere alle intercettazioni in questi ambiti: “È un segnale che vogliamo dare in un momento di necessità di tutelare il prodotto italiano e la buona fede del consumatore”. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Nordio: "In Ddl nuovo reato di agropirateria per difesa prodotti italiani" Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2025 “Si introducono tre reati nuovi”, ha annunciato il ministro della Giustizia Carlonel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri. Si tratta di nuove misure per contrastare le frodi nel settore agroalimentare: commercio di alimenti con segni mendaci, frode alimentare e ildi “”.ha inoltre sottolineato l'estensione della possibilità di ricorrere alle intercettazioni in questi ambiti: “È un segnale che vogliamo dare in un momento di necessità di tutelare il prodotto italiano e la buona fede del consumatore”. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Nordio: "In Ddl nuovo reato di agropirateria per difesa prodotti italiani". Nuovi reati alimentari: agropirateria e frode sotto la lente del Ddl Nordio. Nordio, in ddl difesa alimenti italiani reato agropirateria. Nuovo reato di femminicidio, Nordio: "Svolta epocale". Scudo penale, Nordio nega e frena la norma: «Non sarà nel ddl Sicurezza». Cosa c'è dentro il ddl sicurezza. Proteste, carcere, cpr e cannabis: la parola d'ordine è reprimere. Ne parlano su altre fonti

Nordio: "In Ddl nuovo reato di agropirateria per difesa prodotti italiani" - “Si introducono tre reati nuovi”, ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri. Si tratta di nuove misure per contrastare ... (ilgiornale.it)

Nordio, in ddl difesa alimenti italiani reato agropirateria - "Sono stati introdotti tre nuovi reati che colmano vuoti di tutela penale e danno un segnale di estrema attenzione per i beni protetti: uno è il commercio di alimenti con segni mendaci, l'altra è la f ... (msn.com)

Pacchetto Sicurezza, Meloni accelera e lo trasforma in decreto: ci sono nuovi reati, anche per chi truffa anziani | Focus norme - Il ddl Sicurezza cambio binario, recuperando in velocità e divenendo così esecutivo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del mi ... (giustizianews24.it)