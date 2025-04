Ilfattoquotidiano.it - Nordio ammette: “Non cambieremo la Severino, dopo l’abuso d’ufficio rischieremmo conseguenze in Ue”

“In questo momento la nostra maggiore preoccupazione è la lotta alla criminalità amministrativa, quindi non possiamo e non intendiamo cambiare” la legge. A dirlo ufficialmente, e per la prima volta, durante il question time alla Camera è il ministro della Giustizia Carlo, rispondendo a un’interrogazione di Forza Italia che chiedeva se il governo intendesse “adottare iniziative” per modificare il decreto legislativo del 2012, nella parte in cui prevede la sospensione degli amministratori regionali e locali condannati anche in via non definitiva. Un tema da sempre nell’agenda dell’ala più “garantista” della maggioranza, e che a intervalli regolari si riaffaccia nel dibattito politico: pochi giorni fa a tirarlo fuori erano stati proprio i berlusconiani, cavalcando la sentenza francese sull’incandidabilità di Marine Le Pen.