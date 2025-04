Nord Salento, controlli sul territorio: scattano un arresto e tre denunce.

Controlli a tappeto dei Carabinieri nel nord Salento: 107 persone fermate, 38 sottoposte a misure restrittive.

VASTA OPERAZIONE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO NEL NORD SALENTO.

Droga, patenti ritirate e furto di energia elettrica: controlli dei carabinieri nel nord Salento.

Raffica di controlli dei carabinieri nel Salento: denunce, patenti ritirate e sequestri.

Fermato per un controllo: cocaina e in casa bilancino e materiale per confezionamento.