Bianca Balti volata a Los Angeles per il Vanity Fair Oscar Party. Tra risate, abiti che si sgualciscono solo a guardarli e hamburger di fine serata, Bianca Balti offre a Simone Marchetti parole cangianti:Nella vita bisogna imparare a non farsi inquinare i pensieri e il proprio tragitto da chi ti vuole sabotare. Ovvio, non ce la fai sempre. Però sto diventando più brava. E infatti mi dico: “Bianca, non badare a chi ti distrae dal tuo percorso, dal tuo destino”. Sai che è una liberazione pazzesca? È un atto di felicità verso sé stessiIn un dialogo che si sviluppa per mesi e città (da Roma a Parigi, passando per L. News.robadadonne.it - “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie”: le parole di Bianca Balti Leggi su News.robadadonne.it Il punto di partenza è una telefonata a sorpresa a Simone Marchetti di Vanity Fair per un consiglio su Sanremo: l’hanno invitata a presentare una serata e teme di essere ridotta a “monologo sulla malattia”, ma alla fine accetta. Ed è bravissima.Dopo Sanremo,volata a Los Angeles per il Vanity Fair Oscar Party. Tra risate, abiti che si sgualciscono solo a guardarli e hamburger di fine serata,offre a Simone Marchetticangianti:Nella vita bisogna imparare a non farsi inquinare i pensieri e il proprio tragitto da chi ti vuole sabotare. Ovvio, non ce la fai sempre. Però sto diventando più brava. E infatti mi dico: “, non badare a chi ti distrae dal tuo percorso, dal tuo destino”. Sai che è una liberazione pazzesca? È un atto di felicità verso sé stessiIn un dialogo che si sviluppa per mesi e città (da Roma a Parigi, passando per L.

La modella italiana a settembre 2024 ha ricevuto una diagnosi di tumore alle ovaie, per il quale è ancora in cura - Bianca Balti in un'intervista ha raccontato di non volersi sentire in colpa nonostante sapesse di essere predisposta al tumore per non aver tolto le ovaie.

