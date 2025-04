Non studiano e non lavorano | Presi in carico 60 ragazzi | li aiutiamo a uscire dal guscio

ragazzi che crescono tra telefono e console, guardano quello che c’è la fuori da uno schermo che resta lì dentro. Arrivando a smettere di uscire di casa, di ridere, di lottare per inseguire i loro sogni. E anche di averli, i sogni. Così la generazione degli adolescenti oggi è arrivata a conoscere gli ikikomori che rifuggono dalla vita, o i neet, che non studiano, non lavoro e nemmeno cercano un impiego. Quelli che sopravvivono in una società che sembra non fare per loro. Il tema è attualissimo e dilagante in tempi nei quali pare esserci tutto e il tutto ancora non basta. O è troppo e crea confusione. E toglie valori. Grazie alla partecipazione del Comune di Cesena, l’ufficio delle politiche giovanili ha portato avanti per 15 mesi il progetto Neetopia, dedicato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, e arrivato secondo a livello nazionale facendo balzare Cesena tra le prime grandi città d’Italia che attivano percorsi a favore dei giovanissimi. Ilrestodelcarlino.it - Non studiano e non lavorano: "Presi in carico 60 ragazzi: li aiutiamo a uscire dal guscio" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il cielo in una stanza, cantava Mina. E pareva così bello. Il punto è che ora in una stanza finisce per starci tutto il mondo, il mondo di ragazze eche crescono tra telefono e console, guardano quello che c’è la fuori da uno schermo che resta lì dentro. Arrivando a smettere didi casa, di ridere, di lottare per inseguire i loro sogni. E anche di averli, i sogni. Così la generazione degli adolescenti oggi è arrivata a conoscere gli ikikomori che rifuggono dalla vita, o i neet, che non, non lavoro e nemmeno cercano un impiego. Quelli che sopravvivono in una società che sembra non fare per loro. Il tema è attualissimo e dilagante in tempi nei quali pare esserci tutto e il tutto ancora non basta. O è troppo e crea confusione. E toglie valori. Grazie alla partecipazione del Comune di Cesena, l’ufficio delle politiche giovanili ha portato avanti per 15 mesi il progetto Neetopia, dedicato alle ragazze e aidi età compresa tra i 16 e i 25 anni, e arrivato secondo a livello nazionale facendo balzare Cesena tra le prime grandi città d’Italia che attivano percorsi a favore dei giovanissimi.

