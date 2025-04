Ilnapolista.it - Non solo Xabi Alonso, per il post-Ancelotti al Real Madrid prende quota l’ipotesi Klopp

Leggi su Ilnapolista.it

Un’altra sconfitta per il, stavolta pesantissima in Champions per 3-0 contro l’Arsenal, e Carlotorna nel mirino della critica. Stando a fonti autorevoli, il tecnico di Reggiolo potrebbe concludere la sue esperienza alla guida delle Merengues al termine della stagione, nonostante sia legato al club da un contratto valido fino al giugno 2026.Il Mundo Deportivo ci va giù pesante scrivendo che “la tifoseria delnon salva nessuno per la debacle, a cominciare da, passando per i giocatori e finendo con Florentino Pérez“. Lo stesso quotidiano è tra i primi a ipotizzare un’insanabile frattura nello spogliatoio tra il tecnico italiano e alcuni calciatori pubblicando un video dove si vedediscutere a bordo campo con Bellingham e Camavinga. “Qualcosa si è rotto“, aggiunge, spiegando che quanto ipotizzato nel corso di questa stagione della possibile rottura “potrebbe essere vero” dopo quanto accaduto all’Emirates ieri sera.