Non solo Roma-Juventus | Shomurodov la perla di Claudio Ranieri

Ranieri per cercare di cambiare le sorti dell’incontro, Shomurodov non delude le aspettative regalando il gol del pari oltre la solita dose industriale di energia.Eldor Shomurodov contro la Juventus ha messo a segno il suo sesto gol stagionale, pareggiando il computo totale del suo primo anno e mezzo a Roma, conclusosi con il trasferimento in prestito allo Spezia. Analizzando i numeri potrebbe sembrare un impatto relativo, eppure tra la tifoseria giallorossa e l’attaccante uzbeko sembra essere nato un feeling particolare, contrariamente quanto successo con il suo compagno di reparto, Artem Dovbyk.L’attaccante ucraino, giustamente accolto in pompa magna nella capitale dopo la strepitosa stagione che lo ha consacrato pichichi della Liga, a questo punto dell’anno dovrebbe essere già entrato nei cuori Romanisti mai avari di grandi dimostrazioni d’amore. Sololaroma.it - Non solo Roma-Juventus: Shomurodov la perla di Claudio Ranieri Leggi su Sololaroma.it Messo in campo nella ripresa da Misterper cercare di cambiare le sorti dell’incontro,non delude le aspettative regalando il gol del pari oltre la solita dose industriale di energia.Eldorcontro laha messo a segno il suo sesto gol stagionale, pareggiando il computo totale del suo primo anno e mezzo a, conclusosi con il trasferimento in prestito allo Spezia. Analizzando i numeri potrebbe sembrare un impatto relativo, eppure tra la tifoseria giallorossa e l’attaccante uzbeko sembra essere nato un feeling particolare, contrariamente quanto successo con il suo compagno di reparto, Artem Dovbyk.L’attaccante ucraino, giustamente accolto in pompa magna nella capitale dopo la strepitosa stagione che lo ha consacrato pichichi della Liga, a questo punto dell’anno dovrebbe essere già entrato nei cuorinisti mai avari di grandi dimostrazioni d’amore.

