Non solo Marianucci il Napoli pensa ad un altro colpo in difesa | i tifosi sognano!

Napoli è tempo di pensare al mercato. Oltre all'affare Marianucci, il club azzurro starebbe pensando ad un nuovo profilo. La stagione è ancora in corso, ma il Napoli è già proiettato sul futuro. In modo particolare, la dirigenza azzurra starebbe pensando di investire una grossa somma di denaro nella prossima finestra di mercato. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è la difesa. Nonostante quest'ultima vanti profili di qualità, Antonio Conte starebbe spingendo per avere dei rinforzi. Oltre all'affare Marianucci, la società azzurra avrebbe deciso di puntare anche su un altro profilo importante. Lucumì nel mirino del Napoli: le ultimissime. In casa Napoli è già tempo di lavorare sul mercato. Dopo una finestra invernale a dir poco disastrosa, il DS Manna avrebbe già iniziato a seguire diversi profili importanti.

