Non so cosa mi stia succedendo non so cosa dire | Zverev è a pezzi scappa in fretta e furia dalla conferenza stampa

Zverev era a pezzi nella conferenza stampa post sconfitta con Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha mandato in frantumi le ambizioni del tedesco numero 2 al mondo di superare Jannik Sinner in cima al ranking Atp. Ma la questione ormai va oltre: dopo la finale degli Australian Open persa proprio contro Sinner, Zverev è entrato in crisi: ha collezionato una serie di sconfitte clamorose in tutti i tornei disputati.Le difficoltà del tedesco sono ormai esploso anche fuori dal campo: “Ho giocato un grande primo set e poi appena mi ha brekkato nel secondo sono calato di dieci livelli. La mia palla è lenta. Ilfattoquotidiano.it - “Non so cosa mi stia succedendo, non so cosa dire”: Zverev è a pezzi, scappa in fretta e furia dalla conferenza stampa Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Penso che sia piuttosto ovvio quanto non sia soddisfatto. Non ho vinto molte partite. Fin qui, è il mio peggior periodo da quando mi sono infortunato”. Alexanderera anellapost sconfitta con Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha mandato in frantumi le ambizioni del tedesco numero 2 al mondo di superare Jannik Sinner in cima al ranking Atp. Ma la questione ormai va oltre: dopo la finale degli Australian Open persa proprio contro Sinner,è entrato in crisi: ha collezionato una serie di sconfitte clamorose in tutti i tornei disputati.Le difficoltà del tedesco sono ormai esploso anche fuori dal campo: “Ho giocato un grande primo set e poi appena mi ha brekkato nel secondo sono calato di dieci livelli. La mia palla è lenta.

Zverev sprofonda nella crisi: “Non so cosa mi stia succedendo”. “Mi sposo a quattro mesi di distanza dalla mia migliore amica, io ne sono felice ma lei no e a questo…. «Ho attraversato le montagne, ma ora ho paura». Terrorismo, Crosetto: "Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire". Bill Murray e le accuse su Being Mortal: "Quel bacio con la mascherina? Mi fa ancora ridere". Anziano accoltellato, la confessione del 15enne: «Non so che cosa mi sia scattato». Ne parlano su altre fonti

Zverev furioso dopo la sconfitta: "Inaccettabile. Non so cosa mi stia succedendo" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Chiara Ferragni, lo strano incontro in aeroporto: «Ecco cosa mi hanno detto. Non so se era un complimento o meno» - Chiara Ferragni è a Bucarest, Romania, per alcuni progetti lavorativi. L'influencer ha spiegato ai suoi follower su Instagram che è la ... (msn.com)

Chiara Ferragni e lo strano incontro in aeroporto: "Cosa mi hanno detto" - L'influencer ha raccontato un particolare episodio che le è accaduto mentre si trovava all'aeroporto di Bergamo, prima di partire alla volta della Romania ... (msn.com)