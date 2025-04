Non paga la multa per violazione del regolamento del commercio | sequestrati 4 sacchi di merce

sacchi pieni di cappelli, borse, ombrelli, calamite, portachiavi e maschere - tutto materiale in vendita in un banco in campo Santo Stefano - sono stati confiscati nei giorni scorsi dalla polizia locale dei nuclei attività produttive e pronto impiego a seguito del mancato pagamento di una multa.

