"Non ho offeso i musulmani, i cinesi o deriso George Floyd, ucciso dalla polizia. I miei account sono stati rubati": lo sfogo di Karla Sofia Gascon

L’attriceè entrata nella storia del cinema con le nomination agli Oscar 2025 per il film “Emilia Peréz“, come la prima attrice trans candidata come Miglior Attrice Protagonista. Un percorso che si è interrotto bruscamente, dopo che si è trovata coinvolta in un terremoto che le ha sconvolto la vita. Infatti è stata accusata di aver usato parole d’odio dal suo profilo X. In particolare“rintracciati” vecchi tweet in cui si scagliava contro i, i. L’attrice, intercettata da Il Corriere della Sera, rivela la sua versione dei fatti.“Mai detto quelle cose. – ha tuonato –stata vittima dell’odio per cio? che io rappresento. Sui social avevano rubato il mio nome.stata zitta per tanto tempo, perche? non sarei stata creduta, qualunque cosa avessi detto l’avrebbero strumentalizzata.