Non hanno un’idea fottuta!

2025-04-08 19:17:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il centrocampista del Barcellona Gavi ha colpito i suoi critici in vista della partita contro il Borussia Dortmund in Champions League mercoledì.Il ventenne è stato spesso stereotipato come un giocatore fisico piuttosto che abile, ma lo spagnolo ha finalmente voce in capitolo sui suoi dubbiosi.In una conferenza stampa pre-partita, ha detto: “Molte persone pensano che non sappia come giocare a calcio. Non. Questa è la verità, ma capisco, è calcio. Tutti pensano ciò che vogliono pensare, quindi va bene.”La giovane stella di Blaugrana ha perso la prima parte della stagione a causa di un grave infortunio ACL subita alla fine del 2023. Dal suo ritorno a novembre, Gavi ha fatto 29 presenze e ha segnato tre gol, gradualmente tornando in forma.