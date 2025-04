Amica.it - Non è proprio un bel momento quello che Cardio (Domenico Cuomo) passa nei due episodi di "Mare Fuori 5" in onda stasera in tv: ecco perché

Torna anchein tv con due nuovi5. Una tra le serie più importanti e di successo della Rai, esportata e mandata inin tutto il mondo. L’appuntamento con la terza puntata di questa quinta stagione è, come sempre, alle 21.25 su Rai2. E in contemporanea in streaming su RaiPlay. Dove, chi non riesce ad aspettare una settimana prima di sapere come prosegue la storia, può già vedere tutti gli(sono 12 in totale). Oltre a quelli dellete stagioni.In carcere tra finzione e realtàIl penitenziario minorile diè basato suche esiste realmente a Napoli, cioèdi Nisida. Fiction e realtà hanno tanti punti in comune. Dalche si vededalle finestre all’arrivo di detenuti dalle carceri superaffollate del Nord Italia.