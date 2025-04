Liberoquotidiano.it - "Non da soli": dazi, l'appello di Bandecchi

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Serve una risposta europea, l'Italia può fare la sua parte ma non da sola”: Stefano, segretario nazionale di Alternativa Popolare, sindaco e presidente della provincia di Terni, lo ha detto a proposito deiannunciati da Donald Trump e della possibile strategia per gestirli. “Istanno mettendo a rischio la stabilità dell'economia globale - ha proseguito -. Da uomo politico ma anche da imprenditore, sono molto preoccupato: il ritorno a un'era di protezionismo commerciale genera incertezza, colpendo cittadini e imprese e minando il benessere delle nostre società”. Secondo il leader di Ap, "l'Europa deve essere unita nella sua risposta" con l'obiettivo di "scongiurare" in ogni modo "la guerra commerciale con gli Usa, ma non si può restare supini. Bene l'anticipazione dieuropei, con l'augurio che in parallelo vi siano trattative diplomatiche che possano scongiurare ulteriori escalation, ma la Ue deve dimostrare forza e compattezza".