Non ci ferma nessuno Il ritorno di Luca Abete

ferma nessuno', il tour motivazionale studentesco ideato dal giornalista di Striscia la notizia Luca Abete ha fatto tappa al Santa Chiara Lab. Il tour è una campagna sociale insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, ed è tornato all'Università di Siena dopo cinque anni. "Non ci ferma nessuno è proprio il motto che mi accompagna da sempre - ha raccontato Luca Abete -. Cerchiamo di creare luoghi, spazi di incontro tra i ragazzi, dove non ci permettiamo di dare lezioni di vita o indicare una strada giusta. È un viaggio nel mondo giovanile, dove si prova a portare ispirazione. L'ispirazione nasce proprio dai ragazzi. C'è chi è più fragile, chi vive un disagio, chi invece ha coraggio da vendere e lo regala a chi ne ha bisogno. Insomma, storie che si incrociano, paure che scompaiono".

