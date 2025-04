Ilfattoquotidiano.it - Non c’è differenza tra pellicce e maglioni di lana. Basta crudeltà contro animali indifesi!

di Naike Rivelli*La scorsa settimana, nella giornata dell’International Woolmark Prize tenutosi a Milano, ho partecipato all’iniziativa di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) in Piazza Duomo dove ho mostrato ai fotografi e ai passanti una finta “testa di pecora insanguinata”, con il messaggio “Ecco il resto della tua maglia di”. Mentre osservavo le reazioni dei presenti, alcune incuriosite, altre scioccate, immaginavo che la maggior parte di loro non si sognerebbe mai di indossare una pelliccia, ma che la stessa cosa non si possa dire per laperché molte informazioni non sono ancora di dominio pubblico ed ecco perché il lavoro di sensibilizzazione della PETA è fondamentale.La PETA ha pubblicato 15 video report sull’industria della, documentando lain oltre 100 allevamenti e strutture in quattro continenti.