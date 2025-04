Non c' è amianto attorno al palazzo crollato a Bari | le analisi di Arpa

amianto nei dintorni del palazzo crollato il 5 marzo scorso in via De Amicis a Bari. Lo confermano le ultime analisi eseguite da Arpa Puglia. Il 3 aprile scorso i tecnici. Quotidianodipuglia.it - Non c'è amianto attorno al palazzo crollato a Bari: le analisi di Arpa Leggi su Quotidianodipuglia.it Non ci sono tracce dinei dintorni delil 5 marzo scorso in via De Amicis a. Lo confermano le ultimeeseguite daPuglia. Il 3 aprile scorso i tecnici.

