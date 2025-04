No alle dirette per gli under 16 senza il consenso dei genitori | arriva la stretta di Instagram negli account dei teenager

Instagram dice no alle dirette per gli under 16 senza il consenso dei genitori. Meta ha deciso di introdurre nuove restrizioni per proteggere gli adolescenti sui suoi social, a partire da Instagram. In aggiunta, “gli adolescenti sotto i 16 anni non possano fare dirette o disattivare le protezioni nei riguardi di immagini indesiderate condivise via DM senza il consenso di un genitore”, riporta Meta in una nota.Meta estenderà presto queste restrizioni anche su Facebook e Messenger, “con protezioni integrate di default simili a quelle introdotte su Instagram per limitare contenuti inappropriati e contatti indesiderati, oltre a strumenti per garantire che il tempo degli adolescenti sia ben speso”. I cambiamenti saranno implementati inizialmente in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con l’intenzione di estenderli successivamente anche ad altri Paesi. Ilfattoquotidiano.it - “No alle dirette per gli under 16 senza il consenso dei genitori”: arriva la stretta di Instagram negli account dei teenager Leggi su Ilfattoquotidiano.it dice noper gli16ildei. Meta ha deciso di introdurre nuove restrizioni per proteggere gli adolescenti sui suoi social, a partire da. In aggiunta, “gli adolescenti sotto i 16 anni non possano fareo disattivare le protezioni nei riguardi di immagini indesiderate condivise via DMildi un genitore”, riporta Meta in una nota.Meta estenderà presto queste restrizioni anche su Facebook e Messenger, “con protezioni integrate di default simili a quelle introdotte super limitare contenuti inappropriati e contatti indesiderati, oltre a strumenti per garantire che il tempo degli adolescenti sia ben speso”. I cambiamenti saranno implementati inizialmente in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con l’intenzione di estenderli successivamente anche ad altri Paesi.

