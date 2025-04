Ilfattoquotidiano.it - Nintendo Switch 2: provata in anteprima la nuova console dell’azienda di Kyoto

La scorsa settimana a Parigi abbiamo avuto la possibilità di provare inper alcune ore ladied alcuni dei nuovi giochi in arrivo dall’azienda nipponica. Ci teniamo a precisare dunque che questo articolo non è da considerarsi una recensione, ma conterrà quelle che sono state le prime impressioni.Presa in mano la2 non si possono non notare le dimensioni maggiori rispetto alla precedente generazione, ma soprattutto che nonostante il peso maggiore ciò non è eccessivamente percepibile, grazie probabilmente ad un buon lavoro nella distribuzione dei componenti interni. Il nuovo display integrato a bordo, che abbiamo avuto modo di ammirare con Mario Kart World, fin da subito dimostra un grande miglioramento rispetto a quello equipaggiato sulla precedentedella casa del sol levante, non solo nella risoluzione ma anche nella fluidità.