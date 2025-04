Niente più madre e padre ma genitore sui documenti | la sentenza della Cassazione

della sua reale famiglia e di come essa sia composta Repubblica.it - Niente più “madre” e “padre” ma “genitore” sui documenti: la sentenza della Cassazione Leggi su Repubblica.it Respinto il ricorso del ministero dell'Interno: sarebbe discriminatorio e illegittimo privare il minore di una carta elettronica che non sia esattamente rappresentativosua reale famiglia e di come essa sia composta

