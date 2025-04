Sport.quotidiano.net - Nicole Bracco trionfa alla Targa d’Oro di Legnano: terza vittoria consecutiva

senza freni:su tre gare disputate per la talentuosa portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno diretta da Guido Roncolato. La stellina di Savigliano, classe 2011, fa volare la formazione brianzola nella 105esima edizione dellacittà diper la categoria donne esordienti.si inventa una volata capolavoro che le vale laperla in questa stagione dopo i trionfi a Riccione e in quel di Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo. Al traguardo diprecede Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini San Miniato) e Michelle Marzetti della Gazzanighese GBC Apprettificio Bosio. Il successo è consolidato anche dsettima posizione di Aurora Cerame e dall’ottava di Martina Pianta con quest’ultima che diventa campionessa provinciale Milanese di categoria.