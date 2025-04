Bergamonews.it - Nicola Viscardi confermato alla guida del Duc: “Facciamo rete per potenziare il commercio”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.è statomanager del Distretto Urbano delper il prossimo triennio, fino al 2028. Giàdellacittadina dal 2019 come presidente e nel 2021 nel ruolo attuale, il titolare di Ottica Skandia è stato eletto all’unanimità dai soci: Associazione Bergamo Vive, di cui fanno parte i commercianti del centro, Comunità Botteghe di Bergamo Alta (che rappresentano all’interno del consiglio d’amministrazione anche gli altri due borghi, Palazzo e Santa Caterina), Confesercenti, Conf, Camera die Comune.Una scelta che va in continuità con gli ultimi anni:aveva preso le redini del Duc (nato nel 2009) succedendo a Filippo Caselli (Confesercenti) e Roberto Ghidotti (ex Ascom). In precedenza era stato già presidente delle Botteghe di borgo Palazzo.