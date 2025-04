Netanyahu in aula | processo è a governo

Netanyahu, poco dopo essere rientrato dalla visita ufficiale a Washington, è comparso in Tribunale per testimoniare in un procedimento per corruzione. All'esterno del tribunale manifestanti contro il premier. In aula, Netanyahu è apparso stanco ma combattivo: "Vogliono far cadere un premier quindi danno la caccia a una persona. Inquinano l'indagine. Mi sento una preda". La corte gli ha concesso di ridurre la durata della testimonianza. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.50 Il premier israeliano, poco dopo essere rientrato dalla visita ufficiale a Washington, è comparso in Tribunale per testimoniare in un procedimento per corruzione. All'esterno del tribunale manifestanti contro il premier. Inè apparso stanco ma combattivo: "Vogliono far cadere un premier quindi danno la caccia a una persona. Inquinano l'indagine. Mi sento una preda". La corte gli ha concesso di ridurre la durata della testimonianza.

Netanyahu in aula: processo è a governo - 12.50 Netanyahu in aula: processo è a governo Il premier israeliano Netanyahu, poco dopo essere rientrato dalla visita uf- ficiale a Washington, è comparso in Tribunale per testimoniare in un proce- d ... (servizitelevideo.rai.it)

Israele, Netanyahu rientra a Tel Aviv dagli Usa per il processo - (LaPresse) Benjamin Netanyahu è atterrato in Israele questa mattina, 9 aprile, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il ... (stream24.ilsole24ore.com)

Israele, Netanyahu in tribunale al processo per corruzione - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è comparso in aula lunedì mattina a Tel Aviv al processo che lo vede imputato per corruzione. Sono tre i casi a carico del primo ministro, che avrebbe concesso ... (msn.com)