Nessun rimbalzo, le Borse Ue tornano giù.

Ancora turbolenze sulleeuropee dopo il tentativo didi ieri, nel giorno in cui sono entrati in vigore i dazi reciproci del 20 per cento imposti dall'amministrazione Trump nei confronti di 60 paesi. Il presidente americano ha annunciato inoltre che presto ci saranno tariffe anche sul settore farmaceutico. Vendite anche sui titoli di stato americani, in particolare sulle scadenze più lunghe: il rendimento del Treasury a 30 anni è salito di 25 punti base ai massimi dal novembre 2023. I future dell'Euro Stoxx viaggiano in calo del 3,33 per cento; sulla falsa riga anche i future dei listini principali con Milano, Parigi e Francoforte che lasciano sul terreno oltre il 3 per cento, in scia alle performance di Wall Street (che ha chiuso con lo S&P in calo dell'1,5 per cento) e soprattutto dei mercati asiatici con il tracollo del Nikkei che chiude le contrattazioni a meno 3.