Neonazismo a Parma il PD | Operazione significativa a pochi giorni dal 25 aprile

Il Partito Democratico di Parma esprime un sentito ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine per l'importante Operazione condotta oggi contro un gruppo neonazista attivo.

Blitz della polizia contro il neonazismo: sei indagati per propaganda razzista a Parma - La polizia di Parma esegue perquisizioni contro sei membri del Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, sequestrando armi e materiali di propaganda neonazista in un'operazione coordinata per contr ... (gaeta.it)