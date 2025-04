Nella Striscia di Gaza l’operazione militare è stata un fallimento L’Idf sbugiarda Netanyahu ammettendo di aver distrutto solo il 25% delle strutture di Hamas

Netanyahu Nella Striscia di Gaza è eliminare definitivamente Hamas e le sue strutture, allora si può parlare di un clamoroso flop. A decretarlo sono alti funzionari delle Forze di difesa israeliane (IDF) che, dietro richiesta di anonimato, hanno raccontato all’emittente Channel 12 dello Stato ebraico che “sono stati distrutti soltanto il 25 per cento dei tunnel” utilizzati dai terroristi palestinesi dall’inizio della guerra, ossia dal 7 ottobre 2023.Le stesse fonti riferiscono che, secondo informazioni di intelligence, la sicurezza israeliana stima che vi siano tuttora numerosi tunnel per il contrabbando di armi che collegano l’Egitto alla Striscia di Gaza.“Nella Striscia di Gaza l’operazione militare è stata un fallimento”. L’Idf sbugiarda Netanyahu ammettendo di aver distrutto solo il 25% delle strutture di HamasNonostante si possa parlare di fallimento, le trattative di pace restano in stallo e l’operazione militare di Netanyahu non accenna a fermarsi. Lanotiziagiornale.it - “Nella Striscia di Gaza l’operazione militare è stata un fallimento”. L’Idf sbugiarda Netanyahu ammettendo di aver distrutto solo il 25% delle strutture di Hamas Leggi su Lanotiziagiornale.it Se l’obiettivo della guerra lanciata da Benjamindiè eliminare definitivamentee le sue, allora si può parlare di un clamoroso flop. A decretarlo sono alti funzionariForze di difesa israeliane (IDF) che, dietro richiesta di anonimato, hanno raccontato all’emittente Channel 12 dello Stato ebraico che “sono stati distrutti soltanto il 25 per cento dei tunnel” utilizzati dai terroristi palestinesi dall’inizio della guerra, ossia dal 7 ottobre 2023.Le stesse fonti riferiscono che, secondo informazioni di intelligence, la sicurezza israeliana stima che vi siano tuttora numerosi tunnel per il contrabbando di armi che collegano l’Egitto alladi.“diun”.diil 25%diNonostante si possa parlare di, le trattative di pace restano in stallo edinon accenna a fermarsi.

Gaza, l'esercito israeliano pubblica un video delle operazioni di terra a Rafah - L'esercito israeliano (Idf) ha pubblicato un video che mostra soldati appartenenti alla Brigata Golani in azione a Rafah, nella Striscia di Gaza. La scorsa settimana Israele aveva annunciato l'ampliam ... (repubblica.it)

Israele, stop al blocco degli aiuti umanitari per Gaza: cosa si vuole evitare - Le autorità israeliane riapriranno i valichi di frontiera con la Striscia di Gaza per permettere nelle prossime settimane l’ingresso di ... (iltempo.it)

Aggressioni in Gaza e Libano: l’operazione militare israeliana e i colpi ai civili - Israele intensifica l'operazione di terra a Gaza per creare una zona cuscinetto, mentre un attacco aereo in Libano provoca vittime e aumenta le tensioni regionali. (gaeta.it)