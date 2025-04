Nella seconda giornata della visita a Roma i reali riconquistano gli inglesi

inglesi. Alla vigilia dell’anniversario delle loro nozze, celebrate esattamente 20 anni fa, il 9 aprile 2005 a Windsor, ieri re Carlo e la regina Camilla hanno voluto fare uno strappo alla regola delle visite Royal passando la seconda giornata della loro visita ufficiale in Italia godendosi le meraviglie archeologiche Romane. Come due turisti qualunque, anche se seguiti da un esercito di guardie del corpo. E la foto di rito, sullo sfondo del Colosseo, è diventata subito virale. Al Colosseo, Carlo e Camilla hanno avuto una guida d’eccezione: Alberto Angela X Carlo e Camilla al Colosseo: la foto viraleDopo aver incontrato Mattarella e la figlia Laura al Quirinale («Questo è il mio 18esimo viaggio in Italia» ha tenuto a precisare Carlo), la coppia Royal ha, infatti, scelto di immortalare la giornata con uno scatto che i Royal watcher britannici hanno già definito iconico. Iodonna.it - Nella seconda giornata della visita a Roma i reali riconquistano gli inglesi Leggi su Iodonna.it «Carlo e Camilla nel tempio dell’amore», titola oggi il sito BBC News. «Il re e la regina conquistano il Colosseo», proclamano altre testate. Alla vigilia dell’anniversario delle loro nozze, celebrate esattamente 20 anni fa, il 9 aprile 2005 a Windsor, ieri re Carlo e la regina Camilla hanno voluto fare uno strappo alla regola delle visite Royal passando laloroufficiale in Italia godendosi le meraviglie archeologichene. Come due turisti qualunque, anche se seguiti da un esercito di guardie del corpo. E la foto di rito, sullo sfondo del Colosseo, è diventata subito virale. Al Colosseo, Carlo e Camilla hanno avuto una guida d’eccezione: Alberto Angela X Carlo e Camilla al Colosseo: la foto viraleDopo aver incontrato Mattarella e la figlia Laura al Quirinale («Questo è il mio 18esimo viaggio in Italia» ha tenuto a precisare Carlo), la coppia Royal ha, infatti, scelto di immortalare lacon uno scatto che i Royal watcher britannici hanno già definito iconico.

Scherma – Il presidente federale Luigi Mazzone in visita a Piacenza Expo nella seconda giornata dei Campionati italiani a squadre. Giornate FAI di Primavera: oggi secondo giorno di visite a Molfetta. A Venezia il secondo giorno di visita della delegazione del governo cinese sulle tracce di Marco Polo. Final Event Jr. NBA FIP U13, nella seconda giornata la visita del pres. Petrucci. Serie A, oggi gli anticipi della seconda giornata. Alle 20.45 il Lecce fa visita all’Inter. Frontalieri, Ticino e Italia tornano a discuterne. Ne parlano su altre fonti

Continua il viaggio in Italia di Carlo e Camilla: cosa succede nella seconda giornata di visita - Nella giornata di mercoledì 9 aprile, l'agenda di Carlo e Camilla è fitta di impegni. Oltre ad essere il giorno del ventesimo anniversario di matrimonio dei sovrani inglesi, oggi rappresenta anche il ... (msn.com)

Calcio, Seconda e Terza Categoria: è una giornata di possibili verdetti - In Seconda il Val Maira ha un'altra chance per chiudere il discorso, in Terza (girone C) il Bernezzo può festeggiare in caso di vittoria ... (cuneodice.it)

Bormida e Mallare, giornata in Valbormida per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - Savona. E’ cominciata dalla Valbormida la giornata del consigliere regionale Angelo Vaccarezza. (msn.com)