Nella prima puntata di The Couple i due hanno rivelato che la loro prima volta risale al 4 gennaio 2023 All’epoca però l' ex Miss Italia stava ancora chiudendo la relazione con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, protagonisti della prima puntata di The Couple su Canale 5, hanno acceso i riflettori con una rivelazione che ha riaperto vecchie polemiche. Durante il gioco della verità nel corso della puntata del 7 aprile, l'ex Miss Italia e il ballerino hanno svelato dettagli sulla nascita della loro relazione. Che però ha involontariamente messo in discussione la versione dei fatti raccontata in passato sul termine della relazione con l'ex compagno di Manila, Lorenzo Amoruso. Il quale ha replicato duramente via social. Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono conosciuti sul palco di Ballando con le Stelle: lei conduttrice e attrice, lui il suo maestro di ballo.

