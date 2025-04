Quifinanza.it - Nel Def omesse le spese militari, stime al ribasso per il Pil

Il governo si prepara a riscrivere i conti pubblici con il Def che prende le misure a un presente complicato. Il testo, atteso oggi, 9 aprile, nel Consiglio dei ministri delle 17:30, è il risultato di settimane di confronto tra il ministero dell’Economia e l’Ufficio parlamentare di bilancio. Lesul Pil vengono tagliate a colpi di forbice: la crescita prevista per il 2025 si ferma allo 0,6%, in linea con le proiezioni di Bankitalia e Confindustria, ma lontana dal +1,2% contenuto nel Piano strutturale di bilancio presentato in autunno.Non è previsto nessun riferimento agli effetti delle tariffe statunitensi, nessuna cifra sulla spesa militare, nessuna direzione sulle prossime mosse.Le previsioni macroeconomiche del governo e i dati di confrontoLa revisione alè arrivata dopo settimane di lavoro tra Mef e Ufficio parlamentare di bilancio, in un contesto aggravato dalla nuova ondata di dazi e dalla conferenza stampa del presidente Usa Donald Trump, che ha scatenato reazioni a catena sui mercati mondiali.