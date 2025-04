Donnapop.it - Neanche il tempo di iniziare che Ilary Blasi è già nei guai: si indaga su The Couple, ecco cosa è successo

Il nuovo programma The, condotto da, ha sollevato una serie di polemiche sin dal suo debutto. Non solo i notai coinvolti nello show sono finiti sotto accusa, ma anche la stessa conduttrice ha attirato critiche.Striscia la Notizia ha acceso i riflettori su alcune gravi incongruenze che hanno caratterizzato la prima puntata, facendo sorgere dubbi sulla professionalità del team e sull’affidabilità del format. Il tutto si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico, che non ha lasciato indifferenti i telespettatori.e il notaio di Thenel mirino di Striscia la notiziaLa puntata di debutto di The, andata in onda lunedì sera, ha subito attirato l’attenzione di Striscia la Notizia, che ha messo in evidenza i disastri legati ai notai dello show.