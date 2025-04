Movieplayer.it - Ne vedremo delle belle, una showgirl esclusa critica le colleghe per il flop: "Sono il nulla cosmico"

Il varietà di Rai 1 che strizza entrambi gli occhi a un passato che non esiste più chiude in anticipo tra ascolti deludenti e critiche al vetriolo. E Simona Tagli non risparmia nessuno. Con la chiusura anticipata di Ne, il varietà del sabato sera di Rai 1 si congeda tra ascolti tiepidi - per usare un eufemismo -, critiche pungenti e un generale senso di occasione mancata. A infiammare gli animi, però, ci pensa Simona Tagli, unashowgigrl "escluse", che ha definito le protagoniste "il" e ha sollevato interrogativi sul cast e sulla direzione artistica del programma. Ne, l'amarezza di Carlo Conti Sabato 12 aprile andrà in onda l'ultima puntata di Ne, con una settimana d'anticipo rispetto alla programmazione iniziale.