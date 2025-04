NBA i risultati della notte 9 aprile | Gilgeous-Alexander ancora protagonista con i Thunder vincono anche Warriors e Cavaliers

notte quella terminata da poco in NBA, con ben dieci partite completate per una regular season 2024-2025 che sta volgendo al termine: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, riepilogando risultati e migliori marcatori della Lega cestista più famosa al mondo.Gli Orlando Magic (38-40) vincono in casa contro gli Atlanta Hawks (37-42) per 119-112 con 33 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero e 22 punti di Franz Wagner – 30 punti e 14 rimbalzi di Onyeka Okongwu e 28 punti con 10 assist di Trae Young per gli Hawks. Rispettano il fattore campo anche gli Indiana Pacers (48-31) contro i Washington Wizards (17-62) per 104-98: Pascal Siakam piazza una doppia doppia (24 punti e 10 rimbalzi), con 22 punti di Tyrese Haliburton – 20 punti e 13 rimbalzi per Justin Champaigne e 20 punti e 12 rimbalzi di Alex Sarr per gli ospiti. Oasport.it - NBA, i risultati della notte (9 aprile): Gilgeous-Alexander ancora protagonista con i Thunder, vincono anche Warriors e Cavaliers Leggi su Oasport.it Lungaquella terminata da poco in NBA, con ben dieci partite completate per una regular season 2024-2025 che sta volgendo al termine: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, riepilogandoe migliori marcatoriLega cestista più famosa al mondo.Gli Orlando Magic (38-40)in casa contro gli Atlanta Hawks (37-42) per 119-112 con 33 punti e 10 rimbalzi di Paolo Bro e 22 punti di Franz Wagner – 30 punti e 14 rimbalzi di Onyeka Okongwu e 28 punti con 10 assist di Trae Young per gli Hawks. Rispettano il fattore campogli Indiana Pacers (48-31) contro i Washington Wizards (17-62) per 104-98: Pascal Siakam piazza una doppia doppia (24 punti e 10 rimbalzi), con 22 punti di Tyrese Haliburton – 20 punti e 13 rimbalzi per Justin Champaigne e 20 punti e 12 rimbalzi di Alex Sarr per gli ospiti.

