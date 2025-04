Nba | Boston la spunta all’overtime a New York Cleveland si assicura il 1seed Rivincita OKC sui Lakers

Leggi su Sportface.it

Dopo aver lasciato spazio alla finale NCAA con un solamente un paio di parte in programma ieri, l’NBA torna protagonista nella notte italiana con dieci incontri che consegnano ulteriori verdetti a meno di una settimana dalla fine della regular season. Mancava solo l’aritmetica aiCavaliers per blindare la prima posizione a Est e questa è arrivata dopo la vittoria interna per 135-113 sui Chicago Bulls con 28 di Darius Garland e 21 di Evan Mobley in una serata in cui ha riposato Donovan Mitchell.Nel big match contro i NewKnicks, iCeltics vincono 119 a 117al Madison Square Garden. Una tripla di Jayson Tatum a 3? dalla fine porta i campioni in carica al supplementare, poi ci pensa anche Kristaps Porzingis, MVP della serata con i suoi 34 punti. La buona notizia per coach Thibodeau è che Jalen Brunson sta ritrovando il giusto feeling dopo aver saltato diverse settimane per infortunio: 27 punti e 10 assist per l’ex guardia di Mavericks.