Navigazione studente | su Unica i docenti possono simulare l’esperienza nell’E-Portfolio

Unica la funzione "Navigazione studente". docenti, docenti tutor e dirigenti scolastici dalla propria area riservata possono simulare l'esperienza degli studenti nell'E-Portfolio per conoscere direttamente come operano su Unica.L'articolo “Navigazione studente”: su Unica i docenti possono simulare l’esperienza nell’E-Portfolio . Leggi su Orizzontescuola.it È attiva sulla piattaforma ministerialela funzione "".tutor e dirigenti scolastici dalla propria area riservatal'esperienza degli studenti nell'E-per conoscere direttamente come operano su.L'articolo “”: su

Piattaforma Unica: come funziona il servizio per studenti e famiglie - Già a luglio 2021, a pandemia non ancora conclusa, il Consiglio Europea spingeva l’acceleratore sulla realizzazione di un nuovo sistema educativo che mettesse al centro i giovani e i loro bisogni. (msn.com)

Certificazione Unica 2025 docenti e ATA, dove vederla e scaricarla su NoiPA - La Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi 2024 viene resa disponibile su NoiPA, di norma, entro il 16 marzo. Quest’anno cade di domenica, dunque docenti e ATA potranno trovare e scaricare ... (orizzontescuola.it)