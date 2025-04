Nato Rutte in Giappone | Portato la nostra partnership al livello superiore

Giappone è uno dei migliori amici al mondo. Abbiamo Portato la nostra partnership a un livello superiore, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia di cyberdifesa, le altre questioni che ha citato e anche la sicurezza marittima”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in Giappone dove ha incontrato il primo ministro Giapponese Shigeru Ishiba. Lapresse.it - Nato, Rutte in Giappone: “Portato la nostra partnership al livello superiore” Leggi su Lapresse.it “Per noi ilè uno dei migliori amici al mondo. Abbiamolaa un, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia di cyberdifesa, le altre questioni che ha citato e anche la sicurezza marittima”. Lo ha detto il segretario generale dellaMarkindove ha incontrato il primo ministrose Shigeru Ishiba.

