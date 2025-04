L’8 aprile si è schiuso iluovo di Giò e, ladiche da anni nidifica sul. La, divenuta simbolo della Regione e del suo grattacielo, è seguita dai cittadini grazie alle webcam posizionate sul nido, che permettono di seguire la schiusa in diretta.

Nato il terzo (e ultimo) falchetto di Gio e Giulia, la coppia di falchi pellegrini del Pirellone di Milano.

In cima al Pirellone è nato un altro falchetto (e per il momento non ne nasceranno più).

Giò&Giulia, i falchi pellegrini del Grattacielo Pirelli.

E' nato il primo falchetto del 2023 sul Pirellone: la schiusa delle uova in diretta dalla webcam.

Milano, sono nati i tre falchetti del Pirellone: il video di mamma Giulia mentre li imbocca.