Nations League di Calcio Femminile l’Italia rialza la testa | battuta la Danimarca

l’Italia di Mister Soncin rialza la testa e in Nations League realizza una delle più belle partite e sigla uno splendido 3-0 alla Danimarca.Le Azzurre della Nazionale di Calcio conquistano il secondo posto nel Gruppo 4 con 6 punti preziosi e guardano ora alle prossime gare con la stessa Svezia (il 30 maggio in casa) e con il Galles (il 3 giugno in trasferta).Caruso, Di Guglielmo e Girelli hanno dato all’Italia una storica vittoria. L’obiettivo del primo posto nel girone, con la permanenza nella Lega A, è più che possibile.“Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate – ha dichiarato Soncin dopo il 90’, come riporta figc.it – abbiamo fatto una partita perfetta. Leggi su Ilfaroonline.it Dopo la sconfitta con la Svezia (leggi qui),di Mister Soncinlae inrealizza una delle più belle partite e sigla uno splendido 3-0 alla.Le Azzurre della Nazionale diconquistano il secondo posto nel Gruppo 4 con 6 punti preziosi e guardano ora alle prossime gare con la stessa Svezia (il 30 maggio in casa) e con il Galles (il 3 giugno in trasferta).Caruso, Di Guglielmo e Girelli hanno dato aluna storica vittoria. L’obiettivo del primo posto nel girone, con la permanenza nella Lega A, è più che possibile.“Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate – ha dichiarato Soncin dopo il 90’, come riporta figc.it – abbiamo fatto una partita perfetta.

Nations League di Calcio Femminile, l’Italia rialza la testa: battuta la Danimarca - Dopo la sconfitta con la Svezia, le Azzurre tornano alla vittoria. Mister Soncin: “Una prestazione emozionante e indescrivibile” Dopo la sconfitta con la Svezia (leggi qui), l’Italia di Mister Soncin ... (informazione.it)

Calcio femminile, l’Italia torna in corsa per la qualificazione. La situazione di classifica - La Nazionale italiana di calcio femminile si è resa protagonista di un grande exploit, battendo la temibile Danimarca per 3-0 a Herning e facendo un passo ... (oasport.it)

Italia calcio femminile, vittoria convincente 3-0 contro la Danimarca nella Nations League - La partita si è aperta con un'intensa fase di studio tra le due squadre, ma le occasioni non sono mancate. Già al 5' l'Italia ha avuto una chance con Sofia Cantore, il cui destro ha colpito il palo, s ... (giornaledipuglia.com)