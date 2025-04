Natalia Augias chi è la figlia di Corrado | i genitori famosi e importanti e il marito Pietro Suber

I genitori di Natalia Augias sono Corrado Augias e Daniela Pasti, entrambi giornalisti famosi e apprezzati con alle spalle una carriere nella carta stampata e nell'informazione televisiva. Lei è nata il 16 gennaio 1965 sotto il segno del Capricorno. Si è formata a Bristol, nel Regno Unito, e poi ha seguito le orme dei genitori lavorando anche nella redazione politica della Rai, dove ha ricoperto un ruolo importante per moltissimo tempo. A lungo è stata corrispondente della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Natalia Augias è la figlia di Corrado Augias e Daniela Pasti, come abbiamo visto prima. Inoltre il nonno materno è il generale Nino Pasti, mentre la famiglia paterna è di origine sarda, con il nonno paterno che ha prestato servizio nell'Aeronautica Militare. Corrado Augias è innamoratissimo della sua unica figlia Natalia, che ha proseguito la carriera di entrambi i genitori ed è anche lei una giornalista.

