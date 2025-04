Nasconde la madre nel freezer per 2 anni per la pensione

Quando è venuta a mancare nel 2022 nella sua abitazione a Sarroch (provincia di Cagliari), all'età di 78 anni per cause naturali, il figlio ha preso una decisione scioccante: ha riposto il corpo senza vita nel congelatore, fingendo che fosse ancora in vita. Per oltre due anni, ha continuato a vivere con questo segreto, mosso dal desiderio di continuare a percepire la pensione della madre. La verità è venuta alla luce solo recentemente. Il figlio, ora sotto inchiesta per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato, ha confessato tutto. Queste le sue parole: "Ho nascosto il corpo di mia madre nel freezer per poter continuare a ricevere la pensione, era l'unico modo che avevo per andare avanti". Il figlio confessa: "Mi serviva la pensione" Il figlio ha ammesso che la madre è deceduta il 5 gennaio 2022, ovvero circa due anni e mezzo prima che il suo corpo venisse scoperto.

