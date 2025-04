Nasconde la madre nel freezer per 2 anni per la pensione dopo mesi confessa | “Respirava male poi è morta”

madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, nel freezer di casa perché aveva bisogno di incassare la pensione. E, dopo mesi di silenzio, il 55enne sardo Sandro Mallus ha finalmente raccontato agli inquirenti la dinamica del decesso. L'uomo è indagato per occultamento di cadavere e truffa. La salma era stata scoperta dai Carabinieri il 28 agosto 2024. Leggi su Fanpage.it Ha messo il cadavere della, Rosanna Pilloni, 78, neldi casa perché aveva bisogno di incassare la. E,di silenzio, il 55enne sardo Sandro Mallus ha finalmente raccontato agli inquirenti la dinamica del decesso. L'uomo è indagato per occultamento di cadavere e truffa. La salma era stata scoperta dai Carabinieri il 28 agosto 2024.

