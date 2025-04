Nasconde il corpo della madre nel freezer per due anni la confessione del figlio | L’ho fatto per la pensione

corpo della madre nel freezer per due anni, il figlio 55enne confessa: “L’ho fatto per i soldi della pensione”. L’uomo è indagato solo occultamento di cadavere e truffa, ma non per omicidio: la 78enne Rosanna Pilloni sarebbe morta per cause naturali. La morte risale al 5 gennaio 2022, quindi due anni e mezzo prima del ritrovamento del corpo dell’anziana, scoperto dai carabinieri il 28 agosto 2024. Il figlio Sandro Mallus – che viveva con la madre in una villetta di Sarroch, in provincia di Cagliari – ha deciso finalmente di parlare: ha detto al pm di aver messo il cadavere della madre nel freezer perché aveva bisogno di incassare la pensione della donna. La confessione del figlio Come riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, ieri l'uomo si è presentato davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che lo ha interrogato nell'ambito dell'inchiesta per occultamento di cadavere e truffa. Quotidiano.net - Nasconde il corpo della madre nel freezer per due anni, la confessione del figlio: “L’ho fatto per la pensione” Leggi su Quotidiano.net Cagliari, 9 aprile 2025 – Tiene ilnelper due, il55enne confessa: “per i soldi”. L’uomo è indagato solo occultamento di cadavere e truffa, ma non per omicidio: la 78enne Rosanna Pilloni sarebbe morta per cause naturali. La morte risale al 5 gennaio 2022, quindi duee mezzo prima del ritrovamento deldell’anziana, scoperto dai carabinieri il 28 agosto 2024. IlSandro Mallus – che viveva con lain una villetta di Sarroch, in provincia di Cagliari – ha deciso finalmente di parlare: ha detto al pm di aver messo il cadaverenelperché aveva bisogno di incassare ladonna. LadelCome riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, ieri l'uomo si è presentato davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che lo ha interrogato nell'ambito dell'inchiesta per occultamento di cadavere e truffa.

