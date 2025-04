Nasce il primo ambulatorio infermieristico comunale | tutto pronto a Cianciana per l' inaugurazione

primo ambulatorio infermieristico comunale dell'Agrigentino con sede a Cianciana, promosso dall'infermiera Angela Bondì con il supporto del sindaco Francesco Martorana e dell'associazione Insieme per la salute, presieduta da Vincenzo Perzia.Due. Agrigentonotizie.it - Nasce il primo ambulatorio infermieristico comunale: tutto pronto a Cianciana per l'inaugurazione Leggi su Agrigentonotizie.it Sarà inaugurato venerdì prossimo, alle 18, ildell'Agrigentino con sede a, promosso dall'infermiera Angela Bondì con il supporto del sindaco Francesco Martorana e dell'associazione Insieme per la salute, presieduta da Vincenzo Perzia.Due.

Nasce il primo ambulatorio infermieristico comunale: tutto pronto a Cianciana per l'inaugurazione. Enna – Nasce il primo ambulatorio infermieristico di stomaterapia e lesioni Cutanee. Enna, nasce il primo ambulatorio infermieristico di stomaterapia e lesioni cutanee. A Fertilia la Asl apre il primo Ambulatorio Infermieristico Territoriale. Napoli, nasce Distretto 27: è il primo ambulatorio italiano gestito da infermiere. Ambulatorio infermieristico, Aveta e Crisileo: "Solo il primo passo, si rispettino tutte le promesse". Ne parlano su altre fonti

Nasce il primo ambulatorio di Emergency a Roma. Siglata l’intesa con la Asl RmB - L’ambulatorio di Emergency garantirà cure di base, un servizio di pediatria e un ambulatorio infermieristico gratuitamente ... “Questo progetto nasce a completamento di un percorso che ... (quotidianosanita.it)

Nasce il primo ambulatorio per stomizzati in provincia di Foggia - FOGGIA - Nasce il primo ambulatorio per stomizzati in provincia di Foggia, a servizio di una platea stimata di circa 1.000 persone che, nel territorio della ASL Foggia, è portatrice di un ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)