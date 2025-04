Nasce il Premio Scuola Sostenibile Il Sole 24 Ore | aperte le candidature fino al 6 giugno

SostenibileLe scuole italiane hanno un ruolo chiave nella formazione delle nuove generazioni e nella promozione di una cultura della sostenibilità. È da questa consapevolezza che Nasce il Premio Scuola Sostenibile, un'iniziativa de Il Sole 24 Ore realizzata in collaborazione con il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, con l'obiettivo di valorizzare progetti, esperienze e idee innovative promosse dagli istituti scolastici in ambito ambientale, sociale ed economico.Il Premio, gratuito e aperto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, si propone di raccogliere le migliori pratiche che integrano i principi della sostenibilità nei diversi ambiti della vita scolastica: dalla didattica alla gestione delle risorse, dal coinvolgimento della comunità locale alla promozione di comportamenti virtuosi e responsabili.

