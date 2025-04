Narwal Freo Z Ultra | la prova del robot per la pulizia con doppio processore AI per migliorare navigazione e pulizia

Negli scorsi mesi abbiamo avuto l'opportunità di provare il Narwal Freo Z Ultra, un robot aspira e lava pavimenti di fascia alta, arrivato sul mercato europeo durante lo scorso autunno.Il Freo Z Ultra porta a bordo varie innovazioni rispetto al modello di punta della generazione precedente, iniziando con un innovativo sistema a doppia telecamera e doppio processore per la navigazione e per il riconoscimento degli ostacoli, un sistema di aspirazione fino a 12.000Pa, oltre a vari sistemi AI-based per il trattamento dello sporco accumulato ed un innovativo sistema di pulizia dei moci rotanti tramite riconoscimento del tipo e grado di sporco; piacevole novità l'integrazione nella base di un sacchetto in cui viene svuotata la polvere accumulata.Durante il corso della nostra prova possiamo sicuramente affermare che sul suo nuovo robot Narwal è riuscita a replicare e migliorare quanto di già buono faceva il precedente Freo X Ultra nel campo della pulizia.

