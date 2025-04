Napoli vs Empoli | le probabili formazioni

Napoli vs Empoli si giocherà lunedì 14 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.Napoli VS Empoli: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo una lunga striscia di risultati positivi, i partenopei hanno rallentato il passo in maniera evidente. Nelle ultime otto partite la squadra di Conte ha ottenuto 2 vittorie, sei pareggi ed una sconfitta. L’1-1 maturato a Bologna non ha consentito di dimezzare lo svantaggio di una sola lunghezza dall’Inter capolista, per cui adesso è doverosa una reazione.Situazione opposta per i toscani che stanno cercando disperatamente di raggiungere la salvezza. Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Empoli: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei devono rimettersi in moto per non perdere terreno dal primato contro i toscani in piena crisi di risultati e con lo spettro della retrocessione che incombe.vssi giocherà lunedì 14 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo una lunga striscia di risultati positivi, i partenopei hanno rallentato il passo in maniera evidente. Nelle ultime otto partite la squadra di Conte ha ottenuto 2 vittorie, sei pareggi ed una sconfitta. L’1-1 maturato a Bologna non ha consentito di dimezzare lo svantaggio di una sola lunghezza dall’Inter capolista, per cui adesso è doverosa una reazione.Situazione opposta per i toscani che stanno cercando disperatamente di raggiungere la salvezza.

