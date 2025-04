Tvplay.it - Napoli-Osimhen, cresce il rischio penalizzazione: il Napoli ora trema

Leggi su Tvplay.it

, il caso torna a farre il club e i tifosi: ecco cosa può succedere e chec’è con eventuali penalizzazioni.Non è la prima volta che il trasferimento di Victorfinisce sotto la lente della giustizia. Già nel 2022, la giustizia sportiva italiana aveva analizzato il caso nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. All’epoca, ilne è uscito pulito, con un proscioglimento pieno per De Laurentiis e per la società. Ma al giorno d’oggi, con nuovi documenti arrivati da Roma, si è riaperto l’intero caso.il: iloradavvero (LaPresse) – TvPlay.itTutto potrebbe perciò cambiare, visto che sono emersi nuovi dettagli e i tifosi ora temono che il precedente della Juventus – in termini di plusvalenze – possa far vivere la stessa situazione in Serie A.